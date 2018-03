Allenamento sotto la pioggia al Picasso di Quiliano

Questo pomeriggio, si è svolto l’allenamento della Prima Squadra al Picasso di Quiliano a causa della pioggia battente scesa nella giornata odierna su Savona che non ha permesso a Mister Chezzi di utilizzare lo Stadio Bacigalupo.

Giornata dedicata alla tattica in vista della prossima gara di campionato che si disputerà, domenica 18 marzo alle ore 14.30 a San Donato Tavarnelle, per la trasferta più lunga della Stagione. La squadra dopo l’ultimo appuntamento di domani e la rifinitura di sabato mattina partirà per il ritiro proprio nella cittadina Toscana che ospiterà il match.

San Donato che ieri, nel recupero con l’Argentina si è imposto per 2-0 grazie alle reti di Regoli e Pozzi, entrambi i gol sono stati messi a segno nel primo tempo.