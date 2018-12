Esposizione Internazionale Felina, ingresso ridotto per abbonati e tesserati

Esposizione Internazionale Felina

Esposizione sotto l’egida di ENFI – Ente Nazionale Felinotecnica Italiana.

Con il patrocinio del Comune di Savona

Sabato 15 e domenica 16 dicembre 2018

PALATRINCEE

Via delle Trincee, snc – 17100 Savona

Due giorni per ammirare i gatti più belli del mondo

“Un gatto per amico”, esposizione internazionale felina organizzata sotto l’egida di ENFI – Ente Nazionale Felinotecnica Italiana.

Nei due giorni molti gatti, appartenenti a svariate razze, saranno in gara per il conseguimento dei vari titoli previsti nel Campionato Internazionale. Ci saranno le razze più classiche, come persiani, esotici, ragdoll e blu di Russia, ma anche alcuni esemplari di razze rare. A valutare la rispondenza agli standard internazionali sarà una giuria internazionale di tutto rispetto.

Tra i tanti appuntamenti dell’Esposizione, alla quale hanno aderito allevatori ed espositori italiani ed europei, ricordiamo il RING ENFI riservato ad adulti e cuccioli di tutte le razze, la speciale RAGDOLL dedicata ai dolcissimi e affettuosi quattro zampe, e quella che vedrà protagonisti la razza SCOTTISH e BRITISH.

A “Un gatto per amico” è abbinato un concorso fotografico riservato a tutti i gatti i cui proprietari risiedono in Liguria. Infatti all’interno dell’esposizione felina sarà allestita una mostra fotografica realizzata con gli scatti dei loro beniamini inviate dagli orgogliosi proprietari.

Tutti i visitatori riceveranno una scheda per votare la foto preferita scrivendo il numero assegnato alla foto scelta sulla scheda e depositando la stessa nell’apposita urna.

Le votazioni del concorso fotografico si svolgeranno sabato 15 dicembre 2018 dalle ore 10 alle ore 19,00 e domenica 16 dicembre 2018 dalle ore 10 alle ore 13.00. Verranno premiate le 5 foto che riceveranno il maggior numero di voti da parte dei visitatori.

La foto prima classificata sarà la copertina della pagina Facebook “@espofelina” fino al 31 gennaio 2019.

In più sarà allestito un corner informativo con pannelli illustrativi dedicati alle razze più diffuse.

Un ringraziamento al Comune di Savona, che patrocina l’iniziativa, e ai nostri partner TPL Savona FBC, Centro Commerciale Il Gabbiano e Ipercoop.

PROGRAMMA

SABATO 15 dicembre

ore 10:00 APERTURA AL PUBBLICO e inizio giudizi

ore 13:30 RING ENFI

ore 14:30 SPECIALI DI RAZZA con premiazioni

ore 16:30 BEST IN SHOW e premiazioni

ore 19:00 CHIUSURA ESPOSIZIONE

DOMENICA 16 dicembre

ore 10:00 APERTURA AL PUBBLICO e inizio giudizi

ore 13:30 RING ENFI

ore 15:30 SPECIALI DI RAZZA

ore 16:00 BEST IN SHOW e premiazioni

ore 16:30 Premiazione CONCORSO FOTOGRAFICO

ore 19:00 CHIUSURA ESPOSIZIONE

Alcune informazioni per i visitatori

ORARIO APERTUA MANIFESTAZIONE

sabato 15 e domenica 16 dicembre

ore 10:00 – 19.00 APERTURA AL PUBBLICO – Ore 18:30 CHIUSURA CASSE

TARIFFE BIGLIETTII

Intero: € 7,00

Ridotto Coupon € 5,50*

Ridotto € 4,50**

Omaggio bambini fino a 4 anni, diversamente abili non autosufficienti e i possessori di uno dei 100 tagliandi, validi esclusivamente per sabato 15 dicembre 2018, da presentare alla biglietteria del PalaTrincee, ritirabili al punto di ascolto di Ipercoop il Gabbiano dal 8 al 14 dicembre 2018 con l’acquisto di 10 euro di prodotti della linea Amici Speciali a marchio Coop dedicati ai gatti.

*Il Ridotto Coupon è valido esclusivamente nella giornata di sabato 15 dicembre 2018. Hanno diritto al ridotto coupon i possessori di abbonamento annuale TPL o di biglietto vidimato in data 15/12/2018, i Soci di Coop Liguria(mostrando la carta socio), gli abbonati Savona Calcio e i possessori deltagliando consegnato ai bambini del settore giovanile.

**Il ridotto è riservato a bambini di età compresa tra 4 e 12 anni e a adulti over 70, militari, diversamente abili autosufficienti, accompagnatori di diversamente abili non autosufficienti

N.B. È VIETATO L’ACCESSO CON ANIMALI AL SEGUITO anche se in trasportini o apposite borse.

I BIGLIETTI SI ACQUISTANO IN LOCO DURANTE LA MANIFESTAZIONE

ALLA BIGLIETTERIA DELL’EVENTO

Per INFORMAZIONI

tel/whatsapp/SMS +39 333/6522345

e-mail: info@espofelina.it