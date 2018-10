Giornata di tregua e ritorno al lavoro per il Savona

Il meteo non da tregua alla Liguria e dopo il rinvio del big match con il Lecco, anche lunedì l’allerta rossa non ha permesso alla squadra di scendere in campo per iniziare la preparazione per la prossima partita di campionato con l’Arconatese.

Oggi finalmente una giornata di sole e allenamento svolto al Picasso di Quiliano. Lo Staff ha preparato una seduta inizialmente con una parte atletica e successivamente esercitazioni con la palla con fase offensiva e difensiva.

Naturalmente non è mancata la partitella finale con svariate varianti per i ragazzi, che, come sempre, hanno lavorato con grande entusiasmo.