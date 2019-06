GIOVANILI: AD UN SOFFIO DALL’ ENNESIMA IMPRESA

Si avvia alla conclusione una stagione indimenticabile per le giovanili del Savona Fbc.

Per un solo punto è sfumata la qualificazione di tutte e quattro le leve agonistiche alla finale per la conquista del titolo regionale: i Giovanissimi Fascia B 2005 hanno infatti battuto 3-0 il Baiardo, ma per il concomitante pareggio della Genova Calcio con l’ Athletic Club hanno chiuso al secondo posto il quadrangolare di semifinale, entrando comunque fra le prime quattro della Liguria.



Si chiude con il titolo di campioni di Liguria degli Allievi Under 17, in piena corsa ora per le final six che assegneranno lo scudetto. Dopo aver vinto a Firenze contro il San Michele Virtus, servirà l’ultimo sforzo contro gli emiliani del Colorno, domenica prossima a Quiliano. Sconfitti in finale, invece, dopo i Giovanissimi Under 15, anche gli Allievi Under 16, a Multedo col Ligorna, in una partita rocambolesca, dove pesano oltremodo, oltre ai due pali colpiti di Napoli e Giacchino, anche gli errori sotto porta. Ma una partita sfortunata non può cancellare il lavoro di una stagione lunga e densa di soddisfazioni.



Si arrendono agli ottavi di finale nazionali anche gli Juniores, comunque fra la prime sedici squadre di Italia e vincitori del girone F interregionale al termine di una splendida rimonta. Così c’è da registrare un’ottima figura dei Giovanissimi 2004 al “Comparato” di Cairo, torneo dedicato ad un indimenticabile figura del settore giovanile del Savona Fbc, Jack Comparato, ragazzo splendido cresciuto con il biancoblù addosso. La sfida giocata alla pari contro il Torino, persa 1-0, è l’ennesimo attestato per un settore in grado di non sfigurare contro le società professioniste. E le leve preagonistiche continuano a raccogliere consensi nei vari tornei, in attesa delle finali del “Cogno”, chiusura definitiva dell’ annata 2018/2019