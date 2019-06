GIOVANILI: C’E’ LA CILIEGINA SULLA TORTA!

Dopo la conquista del titolo regionale, gli Allievi Under 17 di Cesare Errico vincono anche il triangolare della prima fase “Elite” e vanno alle final six per lo scudetto.

Un traguardo storico per il Savona Fbc, che non può non far ricordare la stagione 2002/2003 in cui i biancoblù conquistarono il titolo di campioni italiani allievi professionisti serie C1/C2. E’ la ciliegina sulla torta di una stagione entusiasmante, con la Juniores vittoriosa del girone interregionale e finita nelle prime sedici di Italia, tre squadre in finale per il titolo regionale e la quarta eliminata per un punto nel play-off, classificatasi al terzo posto in Liguria. Senza dimenticare i consensi raccolti dalle leve pre-agonistiche nei tornei e nei rispettivi campionati.



Contro il Colorno, formazione emiliana, ai nostri 2002 bastava il pareggio. Ma Gambetta e compagni sono partiti bene, contenendo gli attacchi iniziali degli avversari, per poi salire di intensità, segnare con Donato al termine di una fulminea ripartenza e raddoppiare con Nardi su azione di calcio d’angolo. Nella ripresa, arriva anche il terzo gol, un’autorete su cross di D’Amoia e solo nel finale gli ospiti accorciano.

Ora si va in Romagna, dal 24 al 29 giugno. Le rivali sono Olginatese, Giorgione, Nuova Tor Tre Teste, San Nicolò Notaresco e Calcio Sicilia. Due gironi da tre, chi vince va in finale. Sognare non costa nulla. Ma quel che è certo è che gli Allievi hanno già ottenuto un risultato indimenticabile.

Gli ultimi scampoli di stagione hanno confermato la bontà del lavoro svolto. Allo storico torneo “Cogno”, ad esempio, tutte le leve sono approdate in finale.

Nel frattempo si sta già programmando la stagione ventura, che vedrà al via anche l’ Academy varata col Legino e riservata ai bambini nati dal 2013 fino al 2009. Un ulteriore stimolo a migliorare ancora sulla strada della qualità.