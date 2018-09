GIOVANILI: VITTORIA DELLA COPPA DISCIPLINA PER I 2002!

Le apprezzatissime congratulazioni del presidente della F.I.G.C, Liguria, Giulio Ivaldi, per l’ assegnazione alla leva 2002 del premio disciplina assoluto per la categoria Allievi, ritirato dalla società sabato scorso a Genova, sono il miglior viatico verso la stagione 2018/19 del settore giovanile del Savona Fbc.

Ancora applausi per i ragazzi di Cesare Errico, dunque, che dopo aver conquistato sul campo il titolo di campioni regionali, ottengono un riconoscimento in più, quanto mai prestigioso per una società che vuole fare della qualità in suo marchio distintivo. Non soltanto nelle prestazioni sul terreno di gioco, ma anche al di fuori del rettangolo verde, perché la crescita dei ragazzi come calciatori deve andare di pari passo con la crescita come uomini, assistiti da istruttori/educatori in grado di adempiere ad un compito tanto impegnativo, quanto stimolante.

La scelta strategica a livello di istruttori è stata pertanto riconfermare nella quasi totalità gli allenatori della passata stagione, per dare continuità al lavoro iniziato sotto la regia del responsabile Roberto Canepa e del coordinatore tecnico Ramon Turone, inserendo anche figure legatissime alla maglia biancoblù, a partire da Fabio Rolando, istruttore della leva 2009, Giusy Valentino, collaboratore tecnico della Leva 2005 e Francesco Travi, viceallenatore nella leva 2004. Torna anche Bruno Tanda, a cui è stata affidata la leva 2006. Fra i volti nuovi, ecco Fabio Rossetti, istruttore della leva di ingresso del settore, i Pulcini 2009 e Sergio Panigo, istruttore dei 2007. Vanno ad affiancarsi ai riconfermati mister Sole e Cavo, che guideranno ancora i 2008, ferma restando la preziosa collaborazione col Legino e con Fabio Tobia, coordinatore tecnico della leve preagonistiche 2007/2008/2009.

Tantissimi i volti nuovi anche nelle rose delle varie leve, sempre alla ricerca della qualità. E i primi responsi sul campo in partite ufficiali sono positivi. Oltre alla Juniores di mister Boschi, ancora imbattuta nel torneo Nazionale, gli Allievi Fascia B 2003 di mister Penna hanno vinto tutte e tre le sfide di qualificazione alla fase regionale, mentre i Giovanissimi fascia B 2005 dei mister Natrella e Rossello, hanno fatto due su due. Gli allievi 2002 di Errico e i Giovanissimi 2004 di Mazzieri sono invece già qualificati di diritto alla fase successiva, che assegnerà il titolo ligure.