Grandoni:”Saranno le motivazioni personali a fare la differenza”

Domani alle 15.00 al De Paoli di Chieri si giocherà la 33^ giornata del campionato di Serie D, Chieri-Savona.

Ecco le parole di Mister Alessandro Grandoni nella conferenza stampa odierna: “Veniamo da due sconfitte venute in maniera diversa, con la Folgore meritavamo qualcosa in più mentre con la Fezzanese abbiamo fatto una figura, come dite voi in Liguria, del belino. Si può perdere ma non in quel modo facendo una partita di quel genere.

Come sempre siamo costretti a dare una grande risposta a Chieri, sia io come allenatore che i giocatori. Dobbiamo prepararci bene a questo finale di stagione e cambiare la tendenza dei risultati.

Domani e domenica prossima con il Ligorna dobbiamo mettere in campo tutta la nostra professionalità. Sarà una partita impegnativa e vera, il Chieri seppur tranquillo, vorrà la matematica salvezza.

Con la Fezzanese abbiamo avuto la sensazione che qualcuno si sia posato sugli allori della posizione in classifica, noi dovremo trovare stimoli e obbiettivi personali oltre che di squadra, a fine stagione ci siederemo con la propria coscienza dal punto di vista umano.”