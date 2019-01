Il Savona batte 2-0 lo Stresa al Bacigalupo

Il Savona vince dominando contro lo Stresa grazie ad una doppietta di Virdis e aggancia il terzo posto in classifica, superando il Casale.

Il Savona parte con il piglio giusto alla ricerca della rete del vantaggio che arriva al quarto d’ora grazie alla rete messa a segno da Virdis; l’attaccante biancoblù trasforma il penalty concesso dall’arbitro dopo che Rosati ha atterrato in area di rigore capitan Venneri; per Virdis sono 67 gol in maglia biancoblù. Dopo 5′ il Savona si vede annullare il gol del raddoppio di Guarco per fuorigioco; da segnalare al 35′ una timida reazione della squadra ospite: Scienza si mette in proprio e calcia ma la palla finisce fuori di poco. La prima frazione di gioco termina così sul risultato di 1-0 in favore del Savona.

Secondo tempo tutto di marca savonese. Apre le danze Virdis al 2′, bella azione di Piacentini sull’ out di destra, innescato da Tognoni mette palla al centro per il bomber sardo che stoppa e dopo due palleggi calcia al volo a fil di palo: un dei gol più belli visti al Bacigalupo. La supremazia biancoblu continua con una traversa al 14′ di Bacigalupo, subentrato al posto di Piacentini ; è lo stesso Bacigalupo che quattro minuti dopo scappa sulla sinistra e mette al centro per Virdis da ottima posizione non trova la rete. Prima del triplice fischio c’è ancora spazio per un palo per parte: prima per Guarco che da calcio d’ angolo sfiora la rete del 3-0, poi di Scienza al termine di un’ azione personale. Infine occasionissima per Lombardi che supera anche il portiere ma si allunga troppo il pallone.

La ripresa degli allenamenti è fissata per martedì pomeriggio per preparare la trasferta a Sestri Levante.