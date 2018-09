Juniores: pareggio all’ultimo respiro, con il Ghivilborgo termina 1-1

Inizia dalla Toscana l’avventura della Juiniores di Mister Boschi, questo pomeriggio, in un match combattuto e giocato con carattere i nostri ragazzi tornano a casa con 1 punto importante.

Parte bene il Savona che nel primo tempo sfiorano il vantaggio con Giorgi e Muzzi, quest’ultimo con una conclusione che colpisce la traversa.

Parte forte il Ghivilborgo nella ripresa è all’8′ minuto in contropiede passa inaspettatamente in vantaggio. Passano pochi minuti e l’arbitro non vede un mani clamoroso in area dei padroni di casa lasciando correre.

Il giusto premio arriva nel recupero quando Giorgi, trasforma in gol una palla non trattenuta dal portiere regalando il pareggio alla sua squadra.

Domenica ci sarà l’esordio casalingo al Picasso di Quiliano.