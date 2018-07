Ramon Muzzi è un nuovo attaccante del Savona

Nuovo colpo in attacco per il Savona che ha messo a disposizione di Mister Grandoni l’attaccante classe ’98, Ramon Muzzi.

Muzzi, figlio di Roberto, proprio come il papà, ha iniziato la sua carriera dalle Giovanili della Roma. Dopo una stagione al Torino è ritornato nella Capitale per giocare, questa volta, con la maglia della Lazio. Lo scorso anno si è spostato in Lombardia per giocare con la Primavera del Brescia.

Ecco le prime parole dell’attaccante biancoblù: “Sono molto contento di essere arrivato in una società ambiziosa come Savona, il primo impatto è stato ottimo e in ritiro mi sono subito ambientato bene con i nuovi compagni. Stiamo lavorando in un ambiente molto tranquillo che ci permetterà di prepararci al meglio. Il campo e la struttura scelta sono ideali per creare un bel gruppo affiatato.