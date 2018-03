Un Savona devastante travolge il Viareggio per 6-1

Un super Savona vince con un secco 6-1 sul Viareggio, parte fortissimo la formazione biancoblù che trascinata da un Balestrero in giornata di grazia, tripletta nei primi 45 minuti per lui, non lascia spazio alla formazione Toscana e con delle ripartenze micidiali mette in grossa difficoltà il Viareggio. Nel primo tempo oltre le tre reti del numero 10 di cui una di testa, una su rigore e una in contropiede svariate occasioni anche sul piede di Tognoni, Saccà e Bacigalupo.

Nella ripresa non mollano i ragazzi di Mister Chezzi e Saccà, doppietta per lui e Tognoni mettono il risultato al sicuro. Nel finale arriva il gol della bandiera anche per il Viareggio e la partita termina con un risultato secco di 1-6.

Il Savona aggancia la zona play-off agganciando il Real Forte Querceta e si porta a 6 punti dalla testa della classifica e domenica 8 Aprile al Bacigalupo si giocherà Savona-Albissola.

La ripresa degli allenamenti è fissata per il pomeriggio di martedì 3 aprile.