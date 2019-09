Savona -Fezzanese: partita rinviata causa allerta arancione

COMUNICATO UFFICIALE: La Protezione Civile della Regione Liguria, su indicazione di Arpal dichiara:



Per DOMENICA 22/09/2019



– ALLERTA METEO GIALLA dalle ore 06.00 alle 09.00



– ALLERTA METEO ARANCIONE dalle 09.00 alle 24.00

Come da disposizioni in caso di allerta meteo da parte del comitato regionale sono da considerarsi rinviate d’ufficio le gare dell’attività di base che devono essere disputate in zone interessate dal livello di allerta “Arancione” – qualora l’allerta cessasse nel corso del pomeriggio, va considerata rinviata d’ufficio, comunque, tutta l’attività pomeridiana.

Quindi la partita Savona – Fezzanese verrà rinviata a data da destinarsi.