Continua la marcia di avvicinamento al prossimo match di Campionato che vedrà il Savona, di scena a Busto Garolfo, per affrontare il Milano City, alle ore 15.00 allo Stadio Comunale “Roberto Battaglia”.

Questo pomeriggio, al Bacigalupo, ampia parte tattica e partita a campo aperto che ha permesso a Mister Grandoni e al suo Staff di provare diverse soluzioni per la prossima trasferta in lombardia. Domani appuntamento per la squadra al pomeriggio alle ore 15.00.