Verso Arconatese-Savona, domani conferenza del Mister

È ormai alle porte il prossimo match di campionato che vedrà il Savona affrontare domenica alle ore 14.30 in trasferta l’Arconatese.

In una settimana difficile per le avverse condizioni atmosferiche e le allerte che hanno colpito la nostra Liguria, la squadra, seppur con diversi cambi di programma, ha lavorato con un buon ritmo e lo Staff ha tenuto alta la concentrazione in vista della partita.

Domenica allo Stadio delle Vittorie di Arconate, saranno presenti anche i nostri tifosi che hanno organizzato un pullman che partirà alle ore 10.30 dalla piscina di Legino di fronte all’ingresso del Campus Universitario, per informazioni chiamare il 338.32.35.932.

Domani mattina, dopo la rifinitura alle ore 11.30 presso la sala stampa dello Stadio si svolgerà la conferenza di Mister Alessandro Grandoni.